Rareș Bogdan, despre PNRR: Ultima zi în care poate fi trimis e 29 mai / Miercuri e o zi plină la Bruxelles, reprezentanții României vor discuta subiecte legate de energie cu principalii comisari (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan, liderul delegației române din PPE, a explicat că 14,5 miliarde de euro din cele 29,2 miliarde de euro alocate României pe baza Planului Național de Redresare și Reziliență sunt granturi, adică sunt bani nerambursabili, în timp ce restul, 14,7 miliarde de euro, sunt bani pe care România îi ia cu o dobândă de 0,5%.

