Rareș Bogdan, despre situația de la Spitalul Foișor: ”Cineva trebuie să ne dea explicații” / ”Cel care poate cere demisii este premierul României. Situația e mult mai liniștită în coaliție decât pare din afară” (VIDEO)

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, spune că cei responsabili trebuie să vină cu explicații pentru ceea ce s-a întâmplat vineri seară la Spitalul Foișor din Capitală. Liberalul susține că printre cei care trebuie să vină cu lămuriri se numără managerul instituției medicale, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, dar și primarul Capitalei, Nicușor Dan. Despre o eventuală demitere a lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății, Rareș Bogdan subliniază că cel care poate lua o decizie în acest sens este premierul Florin Cîțu, care se bucură de sprijinul deplin al PNL. ”Situația e mult mai liniștită în coaliție decât pare din afară”, dă asigurări Rareș Bogdan.

”Eu știu că pe zi, în București sunt o mie de apeluri la salvare, știu că sunt supraîncărcate și spitalele și activitatea Ambulanței și a SMURD-ului, dar cineva trebuie să ne dea explicații. Vom vedea cine, cei care trebuiau să gestioneze situația, vom afla astăzi cine de la managerul Stoica, la ministrul Voiculescu, de la doamna Moldovan – care poate vorbește mai puțin și se ocupă mai mult de minister și nu de spațiul public, că nu e treaba dânsei să dea declarații, e treaba liderilor politici și a purtătorilor de cuvânt –, de la domnul Arafat, care are experiență de 17 ani în administrarea medicinei de urgență, deci cred că putea să prevadă situația care a apărut la Foișor, de la Nicușor Dan pentru că trebuie să știm ce a corespondat cu managerul Stoica începând de pe 2 aprilie, de la faptul că domnul Stoica, care este un excepțional medic, trebuie să înțeleagă că nu e managerul unui spital privat, ci e managerul unui spital public”, a spus Rareș Bogdan.

