Rareș Bogdan, despre situația de la Timișoara: A fost o surpriză că au respins candidatura viceprimarului nostru, preferând să voteze viceprimarul USR cu ajutorul PSD. Nu e singurul loc din țară (VIDEO)

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, se declară surprins de faptul că la Timișoara USR a respins candidatul liberal pentru funcția de viceprimar, ci a ales să voteze propriul viceprimar cu sprijinul social-democraților. Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Bună, România!”, cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, Rareș Bogdan a susținut totuși că pentru liberali, principalele opțiuni de colaborare sunt USR-PLUS și PMP.

”A fost și pentru mine o surpriză faptul că au respins candidatura viceprimarului nostru, preferând să voteze viceprimarul USR cu ajutorul PSD. Nu e singurul loc din țară. Pentru mine e surprinzător, așa cum surprinzătoare sunt și atacurile venite pentru că e complicat să stai fără să te uiți la răni în momentul în care pe data de 7 decembrie, foarte probabil, noi vom sta la masă pentru a forma un guvern. Este o stare de uimire”, a spus Rareș Bogdan.

Referindu-se la faptul că Robert Sighiartău a declarat recent că dacă ar fi să aleagă între a guverna cu PMP sau cu USR, i-ar alege pe cei de la PMP, Rareș Bogdan a precizat: ”Robert Sighiartău este unul dintre oamenii de bază și oamenii foarte raționali din cadrul PNL, care a fost întotdeauna deschis unei alianțe cu USR, dar este deranjat foarte mult, ca și mine, și alții, de două chestiuni. Una ține de devenirea noastră, ca popor, trebuie să-și asume extrem de clar dacă sunt creștini sau anti-creștini. Chestiunile legate de non-jurământul pe Biblie în București, Târgu Mureș și alte câteva locuri pe mine, pe Robert și pe latura creștină din PNL ne-a deranjat foarte mult. Cu toate astea, am considerat că e doar un teribilism al vârstei și nu o chestiune serioasă, pentru că dacă e o asumare acest anti-creștinism, atunci ar trebui să ne evaluăm serios posibilitatea de a sta la masă”.

”După ce noi întindem mâna, după ce întoarcem obrazul, ne pregătim să punem scaunele la masă (...) noi suntem pregătăți să fim extrem de deschiși pentru o alianță pentru modernizarea României (...) și cred că cu ei putem, sunt principalii noștri parteneri. Dar faptul că domnul Coliban..., Ion Stelian-Cristian continuă atacurile la adresa primarului nostru, amiralul Chițac (Vergil Chițac, primarul Constanței – n.r.), și a președintelui Consiliului Județean, faptul că doamna Chichirău a dus o campanie extrem de dură împotriva colegului nostru, Alexe, toate chestiunile de genul acesta au creat o oarecare stare de nervozitate, dar asta nu înseamnă că PNL nu vede ca o primă opțiune USR-PLUS și PMP. Acesta sunt opțiunile noastre”, a mai spus Rareș Bogdan.

