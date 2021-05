Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a vorbit, marți seară, în emisiunea „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, despre structura PNL, considerând că nu ar fi rău să existe și un președinte executiv.

„Structura de conducere a Partidului Național Liberal (PNL), astăzi, include un președinte, un secretar general, patru prim-vicepreședinți din care unu politic, care e cel mai important, unu pe comunicare, unul pe afaceri europene, unu pe economic și structura de vicepreședinți, vicepreședinți pe domenii și vicepreședinți pe regiuni. Nu cred că ar fi rău, dacă se va conveni și dacă toți cei implicați vor cădea deacord, tocmai pentru echilibrare și pentru o conducere colectivă, să existe și un președinte executiv”, a afirmat acesta.

El a declarat că ar vota pentru introducerea acestei poziții, dacă se va propune, menționând că împărțirea puterii și a deciziei nu poate decât să ajute în democrația internă pentru un partid.

„Eu, dacă se va propune aceast lucru și dacă este posibil statutar, nu contest că aș vota pentru introducerea acestei poziții de președinte executiv, tocmai pentru ca puterea să nu fie concentrată într-o singură mână. Puterea absolută conrupe în mod absolut, derapajele pot apărea în cazul în care un om primește prea multă putere. Eu cred că împărțirea puterii și a deciziei nu poate decât să ajute în democrația internă pentru un partid”, a spus Rareș Bogdan.

