Rareș Bogdan, despre vaccinarea în masă din Israel și Marea Britanie: Asta trebuie să-i facă pe români să înțeleagă că prin vaccinare putem să revenim la viață normală (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan a vorbit miercuri, într-o intervenție în cadrul emisiunii „Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, despre felul în care se derulează vaccinarea anti-COVID-19 în România, precizând că în statisticile de la nivel european și chiar și în cele mondiale, țara noastră „nu stă rău”. În acest context, europarlamentarul PNL a susținut că românii ar trebui să țină cont de exemplele oferite de state precum Israel sau Marea Britanie, acolo unde vaccinarea în masă a populației a dus aproape la o revenire la normalitate.

„Dacă ne uităm la nivel european sau chiar mondial, România nu stă rău. Locul șase la nivel european, (...) suntem pe locul 16 la nivel mondial, lucrurile nu stau rău din punctul acesta de vedere.

În același timp, sunt câteva lucruri care trebuie spuse, faptul că exemplul Israelului și exemplul Marii Britanii sunt unele clare. Israelul are vaccinate peste 6 milioane de persoane din 8,5 milioane. De asemenea, în Marea Britanie, viața își reia cursul normal și asta trebuie să-i îndemne pe români să înțeleagă că prin vaccinare putem obține imunizare de grup, imunizare în masă și putem să revenim la viață normală, asta însemnând și reluarea activităților economice”, a declarat europarlamentarul.

