Rareș Bogdan, detalii de ultimă oră despre dezbaterea lui Klaus Iohannis de la BCU: Când începe, câți jurnaliști îi vor pune întrebări președintelui și ce se va întâmpla dacă Dăncilă își va face apariția (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, consideră că Viorica Dăncilă nu va încerca să vină la conferința organizată marți de Klaus Iohannis la BCU, pentru că „în cele din urmă, i se va activa simțul ridicolului”.



Liberalul a explicat că, la eveniment, Klaus Iohannis va fi intervievat de aproape 10 jurnaliști, explicând că președintele în funcție nu a ales participanții după bunul plac. Discuția va începe de la ora 19.00.

„Dacă era să fie după cei care îi plac președintelui, probabil ar fi trebuit să fie o sală cu 80 de jurnaliști, pentru că dânsul știe foarte mulți jurnaliști și urmărește foarte mulți jurnaliști.



(...) Știu doar că sunt cel puțin două instituții media acolo, dacă nu chiar trei, care de-a lungul timpului au fost extrem de critice cu Președintele României, mergând până la virulență. Românii vor avea de câștigat urmărind această dezbatere. Vor urmări răspunsurile pe care președintele le va da, extrem de sincer, extrem de deschis. Vor putea vedea un dialog între niște oameni cultivați, informați, deștepți și un om inteligent, deștept, informat și așezat”, a afirmat Rareș Bogdan, în direct pe B1 TV, în emisiunea „Bună, România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.



Cu toate acestea, eurodeputatul PNL a subliniat că și alți jurnaliști vor fi prezenți în sală.



„Situația e simplă. Toți cei acreditați la Palatul Cotroceni, respectiv la PNL, pe durata campaniei electorale, dar și în acești ani de mandat ai președintelui, vor fi prezenți în sală. Vor putea să facă reportaje, să observe, să scrie ulterior, să transmită, să facă live etc. Vor fi și cei opt, nouă sau zece, care vor fi pe scenă, alături de președinte, în Aula BCU «Carol I», care vor pune întrebări. Vor pune întrebări și se va face tragere la sorți. Nu am prestabilit cine pune prima întrebare, nu am prestabilit nici temele.



Va fi o discuție extrem de așezată, în care jurnalistul care pune întrebarea, poate să intre cu președintele într-o discuție. Dacă nu primește lămurirea, nu e ca la o conferință de presă, va intra într-un dialog”, a adăugat Bogdan.



Întrebat dacă Viorica Dăncilă, contracandidata lui Klaus Iohannis în cursa spre Cotroceni, va fi primită la eveniment în cazul în care își va face apariția, prim-vicepreședintele PNL a replicat: „Președintele României a răspuns, astăzi, la Ploiești. A spus extrem de clar, nu. Dacă Dăncilă va dori să vină, nu va fi primită. Este un eveniment de campanie, care este organizat de către Președintele României și stafful domniei sale de campanie. Așa cum noi nu mergem la evenimentele electorale ale lui Dăncilă, de la Videle sau Caracal... Mă gândesc că lui Dăncilă, în cele din urmă, i se va activa simțul ridicolului și nu va încerca să vină”.

