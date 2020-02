Rareș Bogdan dezminte orice fel de conflict cu Ludovic Orban: „PNL trebuie să fie mai unit decât oricând” / „Presa nu este un dușman niciodată, ci un partener” (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a dezmințit speculațiile potrivit cărora ar fi fost criticat fervent de liderul partidului, premierul nominalizat Ludovic Orban.

„Am văzut, mi-au trimis și mie când eram în discuțiile din Austria. Am vorbit cu Ludovic Orban ieri de vreo patru ori, astăzi de două ori, și n-a avut niciun lucru să-mi reproșeze. PNL acum trebuie să fie mai unit decât oricând. Cineva încearcă să bage o așchie, care să crezee o crăpătură într-o relație cimentată în bătăliile din 2019. Nu e cazul. Dacă avem ceva să ne reproșăm, o facem direct unul altuia, și nu în public, vă asigur. Având în vedere că ieri am stat mai mult pe telefon pentru a intra pe televiziuni și pe radio, pentru a ține frontul liberal, ar fi culmea ca cineva să-mi reproșeze ceva. În niciun caz nu e cazul lui Ludovic Orban. Întrebați-l pe Ludovic. Dacă e vreodată ca Ludovic Orban să aibă ceva să-mi reproșeze sau să îmi sugereze, vă asigur că o face în mod direct, fără nicio problemă, pentru că avem genul de relație care să permită un astfel de dialog. Eu, la rândul meu, dacă am ceva să-i reproșez, vă asigur că îl sun și îi reproșez”, a declarat eurodeputatul, în emisiunea „Bună, România!”, în direct pe B1 TV.

Întrebat dacă e de părere că miniștrii cabinetului demis au comunicat suficient cu presa, Rareș Bogdan a răspuns: „Acum vă spun ceva. În momentul în care a venit PSD și a atacat cu furci și topoare, pietre și bocanci, nu o să fac nimic altceva decât să îmi apăr colegii, pentru că ce au făcut ei în trei luni de zile este mai mult decât a făcut PSD în trei ani de zile. Au reparat o mulțime de chestiuni importante pentru România, inclusiv celebrele 25 de ordonanțe se dovedesc a fi extrem de necesare. Eu i-am rugat pe colegii mei din Executiv și îi rog, să comunice cât mai mult, pentru că presa nu este un dușman niciodată, ci un partener”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.