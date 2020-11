Rareș Bogdan, după cazul de politizare din Mureș: „Vom lua o decizie extrem de dură” / „Propunerea mea a fost mai mult decât radicală cu privire la astfel de practici” / Ce speră de la un eventual guvern PNL - PMP - USR (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a vorbit, vineri seară, în direct pe B1 TV, despre cazul semnalat de jurnaliștii de la Recorder privind un inginer care a ajuns director la Apele Române Mureș în urma unui concurs, dar apoi a fost înlocuit cu un liberal fără experiență în domeniu. „Am stat de vorbă în cadrul conducerii Partidului Național Liberal și vom lua o decizie extrem de dură cu privire la această chestiune, pe care încă nu v-o pot comunica”, a anunțat Rareș Bogdan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.