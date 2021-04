Rareș Bogdan, după scandalul de la Spitalul Foișor: Nimeni nu este de neînlocuit. Să înțeleagă și Raed Arafat (VIDEO)

Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL, susține că nimeni nu este de neînlocuit și „lucrul acesta trebuie să îl înțeleagă și domnul Arafat”, în contextul evacuării pacienților de la Spitalul Foișor de vineri noapte.

Rares Bogdan: Această țară nu stă într-un om

„Eu am învățat că poporul acesta, de 2.000 de ani, nu a stat nici într-un lider, nici într-un rege, nici într-un om. Această țară nu stă într-un om. Nimeni nu este de neînlocuit în România și lucrul acesta trebuie să îl înțeleagă și domnul Arafat”, a afirmat Rareș Bogdan, într-un interviu audio pentru cetateanul.net.

„Eu am înțeles că domnia sa are o mulțime de calități și o mulțime de lucruri pe care le-a făcut pentru România, nimeni nu îi contestă aceste calități, dar am impresia că a uitat în ultima perioadă ce înseamnă empatie și emoție”, a spus Bogdan.

„Nicușor Dan, Vlad Voiculescu și Raed Arafat nu au venit la putere pentru că i-au pus părinții lor sau bunicii lor sau pentru că sunt de sânge albastru. Nu pot să nu răspundă în fața liderilor coaliției”.

„Luni, la ora 11.30, are loc ședința coaliției la care voi participa în calitate de prim-vicepreședinte al PNL și voi solicita exact să mi se spună și vom lua atitudine”, a afirmat Rareș Bogdan.

„Evacuare este una și modalitatea de realizare este alta. Tonul face muzica de foarte multe ori, iar în cazul Spitalului Foișor situația este de pe 2 aprilie. Noi vom afla și poziția managerului spitalului, și poziția domnului Vlad Voiculescu și de ce oamenii au fost nevoiți să vină cu mașini personale pentru a-și transporta bolnavii sau cei externați”, a mai precizat europarlamentarul.

„Vreau să știu și de ce Raed Arafat a dat abia la ora 18.45 ordinul de evacuare a spitalului. Sunt o mulțime de întrebări la care opinia publică așteaptă un răspuns. Poziția mea nu este o poziție singulară”, a mai spus Bogdan.

Acestea sunt NOILE SIMPTOME care pot indica o agravare a COVID-19. Vezi LISTA completă

Reamintim că 100 de pacienți au fost evacuați din Spitalul de Ortopedie Foișor vineri noapte, pentru a elibera 26 de paturi ATI pentru bolnavii de COVID, întrucât instituția urma să devină spital dedicat bolnavilor de coronavirus.

Ministerul Sănătății s-a tot răzgândit pe tema Spitalului Foișor. Ce arată ordinele adoptate

La Ordinul nr. 434 din 26 martie 2021, Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor nu era inclus în lista unităților suport Covid. Ei, bine, situația a fost diferită o săptămână mai târziu, când unitatea sanitară figura în lista spitalelor Covid prevăzută în Ordinul nr. 456 din 2 aprilie 2021.

În 9 aprilie însă, Departamentul pentru Situații de Urgență a propus transformarea Spitalului Foișor în spital Covid, iar Ministerul Sănătății a autorizat soluția în cursul zilei de astăzi.

Cea mai recentă mișcare a venit în ciuda faptului că, în 2 aprilie, Spitalul Foișor informa Ministerul Sănătății că nu poate primi bolnavi de COVID-19, dat fiindcă nu îndeplinește condițiile prevăzute în Ordinul de ministru.

În comunicatul prin care a dorit să explice situația de la Spitalul Foișor, Ministerul Sănătății a recunoscut că modul în care a decurs evacuarea a fost unul „regretabil”.