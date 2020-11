Rareș Bogdan: „E lege! Fără ajutoare sociale pentru cei care sunt apți de muncă, dar refuză!”

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a susținut că, într-un singur an, s-a redus cu 30.000 numărul dosarelor „forțate” de ajutor social, grație unui amendament la lege depus de liberalul Florin Român. Europarlamentarul a insistat că oamenii care primesc ajutor social și care refuză să lucreze, deși sunt apți de muncă, ar trebui să fie lăsați fără bani. Precizările vin în contextul în care, cu o zi în urmă, mai mulți asistați social din Ploiești au protesta în fața primăriei după ce noul edil, Andrei Volosevici, a anunțat că vor fi lăsați fără ajutoare dacă nu se implică în programul de curățenie al orașului.

Rareș Bogdan e tranșant: Fără ajutoare sociale pentru cei care sunt apți de muncă, dar refuză!

Europarlamentarul Rareș Bogdan a susținut că nu este corect ca un om în putere să refuze un loc de muncă și să primească ajutor social, deoarece astfel rămân mai puțini bani pentru copii și pensionari: „E lege! Fără ajutoare sociale pentru cei care sunt apți de muncă, dar refuză! De fiecare dată când un asistat social primește bani, deși este sănătos, în plină putere, dar refuză un loc de muncă, banii pentru asistența unui copil sau a unui pensionar se împuținează! Ei bine, gata!”.

Rareș Bogdan a scris apoi că a discutat cu Florin Roman, liderul deputaților PNL, despre o inițiativă care să condiționeze acordarea ajutoarelor sociale. Inițiativa s-a concretizat în amendamentul “Refuzi un loc de muncă, nu mai primești ajutor social”. Dar problema nu este rezolvată complet, căci legea trebuie și aplicată, or „structurile administrative sunt virusate de socialisti-comunistoizi pesediști care stimulează lenea”.

„În urmă cu ceva vreme am discutat cu Florin Roman, care e un om de dreapta real, adevarat, de când îl știu, despre inițierea unei legi mai restrictive, în vederea condiționării ajutoarelor sociale pentru cei care refuza locuri de munca. Am avut încă de atunci toată încrederea că va cauta și că va găsi o soluție. Amendamentul lui, “Refuzi un loc de muncă, nu mai primești ajutor social”, a devenit literă de lege! M-au întrebat mulți români dacă se aplică. Și asta deoarece trăim în România, unde structurile administrative sunt virusate de socialisti-comunistoizi pesediști care stimulează lenea, știm noi de ce....... Sunt localități din Olt, spre exemplu, cu sute de asistați sociali care însă nu sunt dispuși deloc sa se angreneze in munca”, a mai scris prim-vicepreședintele PNL, pe Facebook.

Rareș Bogdan a precizat apoi care sunt până acum efectele amendamentului depus de Florin Roman: „Ei bine, aplicarea amendamentului Roman a însemnat reducerea cu 30.000 a dosarelor fortate de ajutor social, într-un singur an”.

Asistați social din Ploiești, supărați că sunt puși să muncească

Afirmațiile lui Rareș Bogdan vin în contextul în care, marți, mai multe persoane din Ploiești care primesc ajutoare sociale au protestat în fața Primăriei după ce noul edil, Andrei Volosevici, a decis să-i includă programul de curăţenie generală, alături de muncitorii de la salubritate şi de cei de la spaţii verzi. Volosevici a precizat că cine nu vrea să muncească nu va mai primi ajutorul, după cum prevede legea.

Primarul a ieșit să discute cu oamenii.

Andrei Volosevici „a concluzionat la finalul discuţiilor că, în cazul în care vor fi persoane beneficiare ale venitului minim garantat care vor refuza să participe la acţiunile stabilite în cadrul Programului Curăţenie generală, acestora li se va restricţiona acordarea sprijinului financiar respectiv, alocat din bugetul Municipiului Ploieşti, conform prevederilor legale în vigoare”, a transmis Primăria Ploieşti, într-un comunicat.