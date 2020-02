Rareș Bogdan e sigur că un OUG pentru primari în două tururi ar fi fost atacat la CCR: „Renate Weber e un fel de Tăriceanu cu fustă” / „Dacă Nicușor Dan se înscrie în PNL, cred că lucrurile sunt tranșate”

Eurodeputatul Rareș Bogdan a declarat despre Renate Weber că „e un fel de Tăriceanu cu fustă”, în condițiile în care prim-vicepreședintele PNL a explicat, într-un interviu pentru HotNews, că Avocatul Poporului era gata să atace o eventuală ordonanță liberală pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

„Până seara, era ordonanță de urgență. Am avut informații clare și au analizat constituționaliștii noștri, Renate Weber era pregătită să atace ordonanța de urgență, Avocatul Poporului, un alt personaj ciudat. Nu știu dacă-ți amintești, dar Renate Weber a fost la Fundația Soros, un luptător deosebit pentru drepturile civice, pentru societate civilă, pentru deschidere, pentru democrație reală, pentru presă liberă. Domn'e, și femeia aia, o ciudățenie totală, e un fel de Tăriceanu cu fustă. Personaje care de la lumina anilor '90, pe care ne-o ofereau prin prestația lor și speranța, au ajuns să fie niște aparatcici absolut nenorociți. Mă rog, doamna Weber ne-ar fi atacat ordonanța. Și atunci, toată situația devenea tragică. Ludovic Orban a făcut o chestiune care arată curaj. A venit, și-a pus mandatul pe masă. Sigur, unii ar zice că e strategie. Stai puțin. Astăzi, guvernul Orban nu mai are toate prerogativele, e într-un picior, un picior este amputat”, a afirmat Rareș Bogdan.

Eurodeputatul, despre care se vehiculează că ar urma să fie propulsat de PNL în lupta pentru Capitală, a vorbit despre alegerile locale și a precizat că nu va candida.

„În schimb, avem 5 candidați pe care îi testăm, din care, cu ajutorul nostru și al partidului, șansele lor sunt extrem de puternice. Plus am analizat și chestiuni legate de candidatul independent, USR-PLUS, PNL, nu știu exact, Nicușor Dan, un om pasionat de tot ceea ce înseamnă Bucureștiul și care luptă, a luptat pentru capitala României și pentru însănătoșirea Capitalei. Dar aici chestiunea este simplă, noi suntem un partid pe val, în țară avem 40%, în București avem peste 30% și e imposibil să nu avem candidat. Adică dacă domnul Nicușor Dan se înscrie cu partidulețul dânsului sau direct se înscrie în Partidul Național Liberal, cred că lucrurile sunt tranșate”, a adăugat Rareș Bogdan.