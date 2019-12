Rareș Bogdan: „Este anormal să avem Institutul Revoluției condus de cei care, după data de 22, au orchestrat tot carnagiul care s-a întâmplat în România” (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, consideră că „este anormal” ca Institutul Revoluției Române, desființat prin OUG luni de Guvernul Orban, să fie „condus de cei care, după 22 decembrie 1989, au orchestrat tot carnagiul care s-a întâmplat în România”.

„E normală, e firească, pentru că noi nu avem, la 30 de ani de la Revoluție, vinovații. Noi am cerut, în plenul Parlamentului European, printr-o rezoluție, să obținem mai ușor o reacție din partea statului român. Președintele României, la Timișoara, la 30 de ani de la începerea Revoluției, pe 16, a solicitat judecătorilor să afle vinovații din decembrie `89. Este anormal să avem Institutul Revoluției condus de cei care, după data de 22, au orchestrat tot carnagiul care s-a întâmplat în România. Noi am avut 114 morți până în 22, la ora 12:08, când s-a ridicat Ceaușescu de pe CC cu elicopterul, iar după ora 12:08, 22 decembrie, am avut încă 1.016 morți. Acești morți stau pe spatele lui Voican Voiculescu și al lui Iliescu”, a declarat Rareș Bogdan, în emisiunea „Bună, România” moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Întrebat dacă ne trebuie un astfel de institut, Rareș Bogdan a răspuns: „Noi avem nevoie nu de un Institut al Revoluției. Avem nevoie de o revoluție continuă și de un Institut al Comunismului. Noi avem nevoie, după 30 de ani, să scăpăm de securiști, cei care au nenorocit România în 30 de ani. Acela (n.r. - IICCMER) este cel mai important și trebuie să-i dăm valoare. Ne trebuie un muzeu al comunismului, pentru că tinerii și cei foarte tineri nu știu, nu înțeleg că noi am învățat la bateria de la mașină, la lumânare etc, că nu aveam program decât până la ora 10.00, că dacă spuneai «jos, x!» intrai și tu, și familia ta direct în cel mai adânc abataj. Este obligatoriu!”.

