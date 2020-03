Rareș Bogdan: Eu am testul negativ la coronavirus. Rămân în autoizolare (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan nu este contaminat cu noul coronavirus. Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, acesta a anunțat că în cazul său, rezultatul testului pentru COVID-19 este negativ. Asta în condițiile în care el a participat la ședința Biroului Executiv Național al PNL unde s-au aflat mai mulți politicieni diagnosticați acum cu coronavirus.

”Eu am testul negativ, ca să fie lucrurile extrem de clare, dar și dacă l-aș fi avut pozitiv, m-aș fi dus să mă tratez. Am intrat oricum în autoizolare. A fost o decizie luată împreună cu Ludovic Orban, cu întreaga conducere liberală tocmai pentru a anula orice speculație, pentru a da un exemplu, că în momentul în care a existat cazul Chițac sau cazul Heiuș, Oancea, noi am decis să ne autoizolăm.

Tocmai de asta nici nu au participat o parte din colegii mei la ședința din de învestire a Cabinetului pentru că era ilegal. Noi respectăm toate regulile pe care le-am recomandat românilor.

Eu le-am solicitat românilor să respecte cerințele Guvernului, să respecte toate cerințele Comitetului de Urgență.

Colegii depistați pozitiv sunt în regulă, sunt sub supraveghere medicală. Trei sunt în spitalul din Timișoara, Vergil Chițac este în spitalul din Constanța.

Am încredere totală în medicii români și solicit tuturor românilor să aibă încredere. (...) În astfel de momente, trebuie să avem încredere în autoritatea publică și să respectăm regulile. Eu de asta sunt în autoizolare, chiar dacă am testul negativ, pentru că respect ceea ce trebuie să respecte toți românii. Să nu facă pe șmecherii, să nu încerce să fenteze autoizolarea sau carantina”, a declarat Rareș Bogdan.

Totodată, europarlamentarul liberal a subliniat că persoanele contaminate nu trebuie tratate ca niște paria, ci ceilalți cetățeni trebuie doar să respecte cu stricteețe regulile impuse de autorități.

”Oamenii care au în momentul ăsta COVID-19 sau sunt nevoiți să stea în autoizolare sau în carantină nu sunt nici ciumați, nu sunt oameni care trebuie respinși. Pur și simplu, trebuie multă atenție, contactele umane, în această perioadă, trebuie să fie cât mai puține, dar mi se pare că societate românească și noi nu știm să reacționăm și îi considerăm pe acești oameni, cei 123 descoperiți, ca niște paria. Să încercăm să ne maturizăm”, a mai spus Rareș Bogdan.

