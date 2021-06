Rareș Bogdan: Eu în războaie mă simt perfect. După Congresul PNL, trebuie să fim mai uniți. Florin Cîțu, un premier reformist care vrea să facă bine acestei țări (VIDEO)

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a vorbit despre competiția pentru șefia formațiunii liberale, arătându-se de părere că acest subiect nu ar trebui să acapareze discuțiile despre implementarea PNRR.

„Știu ce înseamnă în momentul acesta bani europeni, acest Plan Marshall pentru România, și mă interesează extrem de mult să îi putem implementa, și cred că problemele noastre interne trebuie discutate în intern”, a declarat liberalul, într-o conferință de presă desfășurată luni, declarând despre Florin Cîțu, omul pe care îl susține pentru șefia PNL, că este „un premier reformist și un premier care vrea să facă bine acestei țări”.

