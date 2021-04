Rareș Bogdan: „Eu le spun colegilor din USR-PLUS, cu simpatie, cu încredere, să nu facă declarații pe care să nu le poată retrage ulterior” (VIDEO)

„Eu le spun colegilor din USR-PLUS, cu simpatie, cu încredere, să nu facă declarații pe care să nu le poată retrage ulterior”, a avertizat europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, în contextul reacțiilor avute de membri marcanți ai USR-PLUS după ce premierul Florin Cîțu l-a demis pe Vlad Voiculescu din funcția de ministrul al Sănătății.

„Eu le spun colegilor din USR-PLUS, cu simpatie, cu încredere, să nu facă declarații pe care să nu le poată retrage ulterior. Eu cred în continuare în viitorul alianței, cred că suntem condamnați să guvernăm împreună, cred că doar împreună putem reuși, ca să parafrazez un celebru slogan al anilor '96 - 2000 al Convenției democratice.

Cred că responsabilitatea trebuie să ne caracterizeze și cred că vom depăși această criză politică, cu Florin Cîțu premier, cu Ludovic Orban președinte al Camerei Deputaților și într-un parteneriat cu președintele Klaus Iohannis”, a declarat Rareș Bogdan în emisiunea ”Dosar de Politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

