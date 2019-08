Rareș Bogdan, propus prim-vicepreședinte PNL, a declarat, joi, la Consiliul Național al liberalilor de la Romexpo, că românii au întors soarta României spre bine la alegerile din 26 mai.

Liderul liberal a reiterat faptul că la prezidențialele din noiembrie PNL îl va susține pe Klaus Iohannis.

“Fără dvs și fără cei care au pus stampila pe PNL, astăzi România avea o altă soartă. Atunci când spuneam că vom câștiga alegerile europarlamentare, erau unii dintre dvs, nu puțini, care zâmbeau sarcastic și întrebeau ce o fi pățit Rareș, e sănătos?. V-am spus că e nevoie de încredere.

În seara de 26 mai, nu ne-am bucurat suficient, vreau să-mi promiteți că bucuria o să o dublăm în data de 24 noiembrie.

Aceeastă victorie din 26 trebuie să fie prima dintr-un lung și de victorii. PSD are sub 15%, noi suntem în creștere.

A venit momentul să modernizăm România. Klaus Iohannis are nevoie de un partener și acela nu poate fi decât PNL. Bătălia pentru Cotroceni nu e bătălia unui singur om.

PNL și cetățenii sunt alături de Klaus Iohannis la prezidențiale”, a spus Rareș Bogdan.

