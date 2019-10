Rareș Bogdan a declarat, pentru B1 TV, că PNL a pregătit deja cinci măsuri esențiale menite să restabilească echilibrul în economia românească. Europarlamentarul PNL a precizat că liberalii nu vor să vină la guvernare pentru a tăia pensii și salarii, așa cum fals acuză PSD, ci pentru a impozita pensiile speciale și pentru a numi în funcții oameni cu adevărat competenți și pricepuți.

Bogdan a mai ținut să precizeze că PNL nu intenționează să înlocuiască această cotă unită de impozitare cu o cotă progresivă, așa cum fals s-a speculat.

DOAMNE, DUMNEZEULE! BIANCA DR ĂGUȘANU, SNOPITĂ ÎN BĂTAIE ! VICTOR SLAV E ÎN STARE DE ȘOC! IMAGINI DE COȘMAR (GALERIE FOTO)

„Impozităm pensiile nesimțite! Nu e normal să existe pensii speciale de 15.000 de lei și să fie două milioane de pensionari cu pensii de sub 2.000 de lei. Pot să se supere toți securiștii, judecătorii și procurorii. Avem cinci măsuri extrem de sănătoase pentru economia României. Economia românească are potențial și n-o să ne batem joc de România”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.