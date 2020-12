Rareș Bogdan: Guvernul Orban a avut cel mai greu mandat din ultimii 100 de ani, cu excepția războaielor mondiale. Nu avem ce să le reproșăm colegilor noștri, nici Președintele

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, s-a arătat de părere că nimeni din partid nu are ce să le reproșeze miniștrilor din guvernul Orban, care a avut „cel mai greu mandat din ultimii 100 de ani, cu excepția celor două războaie” mondiale.

Ludovic Orban, președintele PNL, și Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele aceleiași formațiuni, au făcut o serie de declarații după întâlnirea cu președintele Klaus Iohannis, potrivit G4Media.ro.

„Am analizat ce s-a întâmplat, am avut situații în care am fost sancționați din cauza unor zone carantinate. Am fost sancționați în unele zone electorale. Cred că am făcut ceea ce trebuie, pentru că nu trebuie să gândești politic, ci ca să protejezi cetățenii. A fost guvernul cu cel mai greu mandat din ultimii 100 de ani, cu excepția celor două războaie. Nu avem ce să le reproșăm colegilor noștri, nici Președintele. Toți s-au descurcat excepțional. Sigur că s-a discutat și de o lipsă de mobilizare în anumite zone. Eu sper că până în moș ajun să avem guvern, pentru că țara trebuie condusă”, a declarat Rareș Bogdan.

Ludovic Orban a precizat că nu a auzit despre zvonul potrivit căruia Dacian Cioloș ar vrea să fie viitorul ministru al Apărării.

„Nu am discutat despre asta, a fost o discuție legată de strategia de formare a majorității parlamentare și de constituirea cât mai rapidă a Guvernului. Cel mai important lucru este programul de guvernare pentru că el este baza acțiunii comune, mai ales că este un guvern de coaliție. N-am auzit de acest zvon, că Dacian Cioloș ar vrea să fie ministru la Apărare. Când se va lua o decizie instituțională în PNL în foruruile statuare o vom prezenta (referitor la Ciuca premier)”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul interimar Nicolae Ciucă:„În perioada următoare, vom continua să focalizăm atenția Guvernului pe prioritățile legate de gestionarea pandemiei COVID-19”

Ludovic Orban și-a depus mandatul de prim-ministru, luni seară, iar ulterior Nicolae Ciucă a devenit premier interimar.

„În perioada următoare, vom continua să focalizăm atenția Guvernului pe prioritățile legate de gestionarea pandemiei COVID-19, pe punerea în aplicare a strategiei de vaccinare. Vom continua măsurile economice în vederea sprijinirii celor afectați de această criză. De asemenea, ne vom focaliza atenția pe finalizarea anului financiar 2020 și pregătirea anului financiar 2021”, a spus Nicolae Ciucă, în prima sa declarație publică din noua postură.

Totodată, premierul interimar a ținut să-i mulțumească lui Ludovic Orban „pentru echilibrul pe care a reușit să-l realizeze între măsurile pentru combaterea pandemiei și măsurile economice”.