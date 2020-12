Rareș Bogdan: Guvernul trebuie să treacă, obligatoriu, până pe 31 decembrie. Nicolae Ciucă este una dintre opțiunile de premier (VIDEO)

Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat miercuri că, din punctul său de vedere, România ar trebui să aibă un nou guvern instalat până, cel târziu, la 31 decembrie. Liberalii trebuie urmează să valideze în ședința Biroului Permanent Național de miercuri propunerea de premier cu care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni, iar Rareș Bogdan a reiterat că una dintre opțiuni este actualul prim-ministru interimar, Nicolae Ciucă.

”Nu ne batem pe portofolii. Nu ne-am stabilit un target că PNL nu cedează la anumiți oameni. Important este ce facem cu puterea pe care ne-au dat-o românii, pentru ca România să fie administrată coerent, corect și să fie modernizată, să terminăm odată cu politizările excesive, cu o legislație pe achiziții pubice caducă, să încheiem anumite lucruri care 30 de ani au ținut această țară în subdezvoltare. (...) Sunt lucruri importante de făcut în România, de la reformă constituțională, la reformă în instituții, la depolitizare, plus pensii speciale, două tururi de scrutin, absorbția celor 83 de miliarde de euro, o șansă unică”, a spus europarlamentarul PNL, care a explicat și cum ar urma să se împartă portofoliile din noul guvern între PNL, USR-PLUS și UDMR.

”Domnul Nicolae Ciucă este una dintre opțiuni, (...) este un om extrem de echilibrat, este un patriot și este un om respectat în PNL și în România”, a mai spus Rareș Bogdan.

Rugat să comenteze faptul că cei de la USR au susținut că România nu se află în situația de a avea un militar în fruntea Guvernului, Rareș Bogdan a precizat: „Așa nu ar trebui să numim niciun militar, niciun jurnalist, niciun medic, niciun profesor... Eu n-am văzut poziția oficială a USR. Eu zic să-l întrebați și pe domnul Cioloș dacă părerea dânsului este aceeași sau este doar a domnului Barna. Noi suntem pregătiți să guvernăm în orice condiții pentru că țara are nevoie de un guvern. Atât timp cât Armata se află, de 30 de ani, în topul încrederii românilor, alături de Biserică, nu înțeleg de ce un om care provine din Armată nu ar fi foarte bun”.

În acest context, Rareș Bogdan a susținut că România trebuie să aibă un nou guvern până la finalul anului.

”România trebuie să aibă rapid un guvern, dacă se poate înainte de Crăciun, este extrem de bine. Din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie să treacă, obligatoriu, până pe 31 decembrie, din diverse motive, unele generate de legi aberante pe care cei din PSD ni le-au lăsat și care vor intra în vigoare în cazul în care nu vom avea un guvern funcțional”, a mai declarat Rareș Bogdan.

