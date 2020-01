Rareș Bogdan îi răspunde lui Varujan Vosganian după ce acesta l-a atacat într-o postare

Rareș Bogdan a răspuns acuzațiilor liderului ALDE conform cărora acesta ar fi spus că Ludovic Orban va demisiona. Prim vicepreședintele PNL spune că nu a afirmat niciodată că premierul Ludovic Orban va demisiona. În postarea inițială Varujan Vosganian spunea că "Înainte de a spune dacă Rareș Bogdan vorbește bine sau rău, să convenim că vorbește prea mult. Deunăzi, Rareș Bogdan a anunțat că premierul Ludovic Orban va demisiona în luna februarie. Cu alte cuvinte, dacă ne luăm după el, noi, ceilalți, jucăm într-un film cu proști. Am acceptat angajarea răspunderii pentru bugetul pe un an al unui Guvern care intenționează să demisioneze peste două luni. Tare, nu?''.



Reacția lui Rareș Bogdan nu a întârziat să apară și a fost preluată pe pagina sa de Varujan Vosganian.



"Am primit la postarea de acum o oră un mesaj de la Rareș Bogdan pe care socotesc corect să-l adaug. Iată ce îmi transmite Rareș Bogdan: „Nu am spus niciodată că Ludovic Orban va demisiona. În timpul intervenției mele telefonice, cineva din studio a spus asta. Eu am spus că Orban va uza de toate prerogativele constituionale pentru a încerca declanșarea alegerilor anticipate, după negocieri politice cu toate forțele politice care susțin actualul Guvern”. I-am transmis lui Rareș Bogdan că această abordare mi se pare mai corectă și că era bine ca rectificarea să fi fost făcută imediat", scrie Varujan Vosganian pe Facebook.



Declarația inițială a lui Rareș Bogdan care a dat naștere la nenumărate controverse a fost aceasta: "Noi vom folosi toate mijloacele constituționale pentru a genera alegeri anticipate. Este obligația noastră. Este o cerință a alegătorilor noștri. Acest demers este susținut de USR, UDMR și PMP. Ne așteptăm ca cei care au sprijinit investirea Guvernului Orban, din 23 de parlamentari ALDE, să susțină demersul nostru. (...) Este normal să ne dorim o majoritate formată din două sau trei forțe politice, din care vioara întâi să fie PNL și un Guvern condus de Ludovic Orban. Veți vedea că avem toți pașii pregătiți, lunile februarie, martie vor fi extrem de interesante. Cel târziu în aprilie vom avea alegeri anticipate", a spus Rareș Bogdan la Digi24.