Rareş Bogdan îl atacă pe Victor Ponta după ce acesta l-a acuzat pe Mihai Tudose de trădare

Fostul premier Mihai Tudose, care își negociase cu Cladiu Manda revenirea la PSD, a negociat cu PNL pentru ca Pro România să voteze favorabil învestitura Guvernului Orban, acuză Victor Ponta, liderul formațiunii, care a lansat, luni dimineață, un mesaj critic la adresa celui pentru care „a muncit” să ajungă în Parlamentul European.

"Daca va puneati intrebarea cine este “negociatorul” cu PNL - tot Mihai Tudose care a negociat cu Claudiu Manda in timpul saptamanii sa plece inapoi la PSD si cu Ludovic Orban in Weekend sa votam cu PNL ! Cel pentru care am muncit toti sa ajunga la Parlamentul European - si care ne-a mintit in fata pe toti ca nu merge , doar candideaza sa ajute lista ! Cel pentru care am cedat mandatul meu castigat pe lista ProRomania!”, a scris Victor Ponta.

Rareş Bogdan l-a atacat pe Victor Ponta pentrui această reacţie.

"Ponta îl cataloghează drept trădător și vânzator pe Tudose pentru că a anunțat că susține învestirea Guvernului Orban. Cred că trădare înseamnă altceva în cazul de față. A nu susține Guvernul Orban înseamnă să o lași la butoane pe Dăncilă, care conduce un guvern antinațional, incompetent, periculos pentru români. Să înșeli aspirațiile românilor înseamnă trădare, mister! Să te conduci după interesul mărunt, după calculele izvorâte din dorința de putere personală, ignorând faptul că România cade este adevărata trădare!

Domnilor, este un moment crucial în care, dacă tranzacționați interesul național, istoria vă va arunca la gunoi! Țineți minte ce vă spun și luați aminte la ce pățește PSD pentru că s-a pus la dispoziția unui ins fără conștiință! Acum se văd bărbații, în astfel de momente! Nu fiți ticăloși cu poporul acesta, că nu mai suportă multe!", a postat Rareş Bogdan.