Rareș Bogdan: Implicarea Armatei în campania de vaccinare a fost decisivă. Aici a fost ideea foarte bună pe care președintele Iohannis a avut-o / DSP-urile ani în șir au funcționat deficitar, s-au politizat (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a lăudat, duminică, implicarea Armatei în campania de vaccinare anti-COVID-19. Bogdan a avut cuvinte de apreciere și pentru președintele Klaus Iohannis, despre care a spus că a venit cu ideea ca Armata să-și aducă propria contribuție în acest efort.

În schimb, europarlamentarul s-a arătat nemulțumit de activitatea Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP), despre care a spus că nu dau randament pentru că ani în șir au fost politizate, iar acum nu sunt conectate la indicatorii de performanță ai instituțiilor similare din străinătate.

Declarațiile au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.