Momente inedite, marţi seară, în direct pe B1TV! Rareş Bogdan, principalul candidat al PNL la alegerile europarlamentare, a izbucnit în lacrimi în timpul emisiunii "Dosar de Politician". Fostul realizator TV s-a declarat revoltat de situaţia românilor din diaspora, care au fost abandonaţi de actuala putere.

"Am fost în toată diaspora sau aproape toată diaspora, n-am întâlnit 5% dintre cetăţenii români din diaspora care să zică că vor să rămână acolo definitiv. Când se gândesc la mormintele bătrânilor, la Paşte, la Crăciun, la ouăle roşii, la mersul la biserică, la uliţa din copilărie, la strada dintre blocurile alea comuniste unde ei au copilărit, plâng şi spun domnul Bogdan faceţi ceva şi ajutaţi-ne să ne întoarcem acasă", a povestit Rareş Bogdan.

Rareş Bogdan a dat exemplul Biancăi Andreescu, jucătoarea de 19 ani de origine română care a scris istorie la Indian Wells în urmă cu câteva zile. În opinia liberalului, cazurile românilor obligaţi să ia drumul străinătăţii reprezintă adevăratele drame ale acestei ţări.

"M-am uitat la Vaideeni la bunica Biancăi Andreescu, o româncă născută în Canada, dar care vorbeşte româneşte, care a câştigat la 18 ani Indian Wells, care s-a născut în Canada şi bunica ei a fost dusă pe braţe din cei din sat să vadă meciul şi a zis: Bianca a câştigat, nepoţica mea. Astea sunt drame, iar comuniştii ăştia care ne-au condus i-au jignit pe aceşti oameni, şi-au bătut joc de ei, îi calcă în picioare, îi consideră cetăţeni de gradul doi. Nu, ei sunt cetăţenii de rangul unul pentru că ei au văzut ce înseamnă democraţia", a deplâns Rareş Bogdan situaţia românilor din diaspora.

