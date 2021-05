Rareș Bogdan, întrebat dacă va candida la șefia PNL: Nu acum / Despre „omul foarte greu” care-l va înfrunta pe Orban: Nu e așa de greu, că nu știu dacă are peste 100 de kile. Lăsați-ne să creăm și noi surprize (VIDEO)

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a declarat miercuri, pentru B1 TV, că în perioada următoare își va anunța candidatura pentru șefia partidului cel puțin încă un liberal, pe lângă actualul președinte Ludovic Orban. Bogdan a mai spus că el nu va candida acum pentru prima poziție în partid, dar va face parte din echipa câștigătoare și vizează un nou mandat de prim-vicepreședinte PNL.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

