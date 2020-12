Rareș Bogdan, întrebat dacă vizează șefia PNL: Îmi văd lungul nasului. Am destulă forță politică // Am o părere extrem de bună despre Ciucă. Hellvig e un șef de serviciu secret care a făcut enorm pentru România

Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a catalogat drept un gest de onoare și eleganță demisia liderului liberal Ludovic Orban din funcția de premier. Întrebat dacă Orban n-ar trebui să se retragă și de la șefia partidului, dat fiind scorul obținut în alegerile parlamentare de duminică, Bogdan a subliniat că o astfel de decizie n-ar rezolva nimic. El a enumerat apoi o parte din succesele înregistrate de PNL la ultimele alegeri, sub conducerea lui Ludovic Orban. Rareș Bogdan a mai precizat că nu vizează șefia PNL, deoarece „îmi văd lungul nasului” și, oricum, „am un rol și-un cuvânt greu de spus”. Totodată, el a comentat și numele vehiculate în presă pentru propunerea de premier a PNL.

Reacția lui Rareș Bogdan după demisia lui Ludovic Orban. Europarlamentarul susține că nu vizează șefia PNL

Rareș Bogdan a spus că gestul lui Ludovic Orban de a demisiona din funcția de prim-ministru al României, după alegerile parlamentare, este unul de „onorabilitate, de eleganță”.

Întrebat dacă Orban ar trebui să demisioneze și de la șefia PNL, liberalul a răspuns: „Am discutat extrem de clar. A avut o discuție ieri la Cotroceni. Orban și-a dat demisia din poziția de premier. Decocamdată nu discutăm despre asta. Părerea mea e că acum România trebuie condusă și nu cred că trebuie produsă instabilitate. Partiul e foarte puternic cu Orban în frunte. E un gest de onorabilitate, de eleganță (demisia de la Orban de la șefia Guvernului). Credeți că rezolvă ceva aceste acțiuni (demisia și de la conducerea PNL)? Vă spun că nu!”.

Rareș Bogdan a mai precizat că nu-și dorește funcția de președinte al PNL: „Nu, eu îmi văd locul. Sunt prim-vicepreședinte, am un rol și-un cuvânt greu de spus. Premierul va fi ales de președintele României din propunerile făcute de PNL. Eu îmi văd lungul nasului. Am suficientă forță politică, sunt liderul delegației românești în Parlamentul European, sunt prim-vicepreședintele PNL și am o poziție importantă în PNL. E suficient pentru moment”.

Rareș Bogdan, despre numele vehiculate în presă pentru propunerea de premier a PNL

După demisia lui Orban de la șefia Guvernului, în presă s-a vehiculat mai multe nume care ar fi luate în calcul de liberali pentru propunerea lor de premier. Printre ei, Eduard Hellvig, fost secretar general al PNL, actual director al SRI, și Nicolae Ciucă, ministrul Apărării și premier interimar.

„Nu vreau să fac niciun fel de speculație. Avem mai mulți oameni. Nicolae Ciucă e senator ales pe listele PNL. Avem mai mulți oameni. Am o părere extrem de bună despre domnul Ciucă.

Hellvig e un șef de serviciu secret care a făcut enorm pentru țara asta și a reușit performanța de a scoate complet influența serviciilor din justiție și să ducă spre linie occidentală serviciile de informații. A făcut cea mai importantă reformă. Cred că poziția domnului Hellvig e extrem de puternică acolo unde e”, a declarat Rareș Bogdan.Au adoptat un băiat de 14 ani, dar, când l-au controlat, au aflat cu ce monstru trăiau în casă. Era, de fapt...