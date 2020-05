Rareș Bogdan l-a întrebat pe Victor Ponta dacă a fost amendat că n-a purtat mască în Parlament. Ce i-a răspuns fostul premier, în direct pe B1 TV (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, l-a întrebat pe Victor Ponta dacă a fost amendat că nu a purtat mască în Parlament, în ciuda faptului că starea de alertă presupune, printre altele, și această obligație atunci când vine vorba de spații închise. Momentul a avut loc miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician”, unde eurodeputatul și fostul premier au vorbit despre pandemia de coronavirus și efectele sale. Tot acolo a venit și răspunsul liderului Pro România.



„Înainte de orice aș vrea să îl întreb pe Victor Ponta dacă a fost amendat că n-a purtat mască”, a afirmat Rareș Bogdan, după ce a intrat în direct.

Răspunsul lui Victor Ponta nu s-a lăsat așteptat: „Nu, n-am fost amendat pentru că nu exista reglementare, înțeleg că domnul Vela a dat, azi, reglementarea. Vreau și eu să spun ceva, și de această dată s-ar putea să fiu pe aceeași lungime de undă cu Rareș Bogdan. Eu cred că primul lucru – ca să nu punem căruța înainte boilor – este să punem la dispoziția oamenilor cei care nu-și permit sau care nu găsesc măști, și după aceea îi amendăm că nu le poartă. Dacă îi amendăm acum că nu le poartă și, în cele mai multe dintre satele, orașele mici din România sau cartierele sărace, oamenii nu găsesc măști sau le găsesc la un preț de trei ori mai mare, și nu pot să le cumpere, eu cred că e o măsură greșită. Asta am considerat și de-asta așteptam de la Guvern să cumpere prin Unifarm și să distribuie prin autoritățile locale – către cei care au nevoie, repet – aceste măști, după care dacă ți-am dat mască și nu o porți, să te amendez”.

„Da, e ca la locurile de parcare. Poți să amendezi și să ridici mașini dacă oferi alternativa locului de parcare și a parcărilor”, a continuat Rareș Bogdan.

