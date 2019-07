Rareș Bogdan: Cred că sunt lideri la nivel european cărora le e foarte teamă de prezenta doamnei Kovesi în Parchetul European (VIDEO)

Cred că sunt lideri la nivel european cărora le e foarte teamă de prezenta doamnei Kovesi la nivelul Parchetului European, a declarat europarlamentarul PNL Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

”Jean-François Bohnert e un procuror respectat în Franța, e dorit de o parte din establishmentul francez pentru a ocupa o funcție importantă la nivelul Parchetului General francez. Dacă va primi această funcție, nu va mai candida la Parchetul European și Kovesi rămâne singură în cursă. Dar nu e nimic stabilit încă. Cert e că reprezentanții Parlamentului European vor intra în negocieri, în discuții cu cei ai Consiliului pentru a discuta această problemă și pentru a o rezolva până în septembrie-octombrie, adică până la finele anului procurorul-șef european să fie Kovesi.

Eu cred că sunt lideri la nivel european cărora le e foarte teamă de prezenta doamnei Kovesi la nivelul Parchetului European”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

Acesta a precizat că va vota ca Laura Kovesi să ajungă la conducerea Parchetului European.

