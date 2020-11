Rareș Bogdan: Mă mâhnește faptul că într-un demers absolut politicianist, propagandistic și populist se alătură PSD și USR (VIDEO)

Eurodeputatul PNL Rareș Bogdan a comentat, luni seară, în direct pe B1 TV, anunțul făcut de Marcel Ciolacu, președintele PSD, care declarase că va demisiona din Parlament în ultima zi de mandat pentru a nu beneficia de pensie specială – un anunț similar a fost făcut ulterior și de Dan Barna, care a precizat că parlamentarii Uniunii vor renunța și ei prematur la mandate, în același scop. Cu toate acestea, prevederile legale în vigoare arată că demersurile sunt mai degrabă niște gesturi populiste decât niște decizii luate pentru obiectivul pretins.

