Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, a reacționat duminică, după masacrul comis la Spitalul de Psihiatrie Săpoca din județul Buzău, unde un pacient a atacat 14 colegi de salon, patru dintre ei pierzându-și viața. În acest context, liberalul a precizat că acest caz cutremurător dovedește încă o dată că statul român se confruntă cu grave probleme și că trebuie făcute schimbări radicale.

"Clar, tara asta are probleme in toate maruntaiele administratiei sale, in toate domeniile si in toate sectoarele. E jale. Vor trebui ani de reconstructie si va trebui actionat fara nicio mila. Fara pile, cunostinte, relatii, fara apartenenta politica sau legaturi ascunse, EXCLUSIV pe baza de profesionalism. Suntem bolnavi rau ca natiune si nu putem sa ne facem bine decat constientizand in primul rand ca suntem in prag de colaps", a scris Rareș Bogdan pe Facebook.

Un bărbat internat la Spitalul de Neuropsihiatrie şi Măsuri pentru Siguranţă Săpoca, judeţul Buzău, a omorât, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 4 pacienţi şi a rănit alţi 9, cu un stativ de perfuzie.

Criminalul a intrat în două saloane unde a atacat pacienții. O parte dintre pacienții atacați au suferit traumatisme cranio-cerebrale. După ce a atacat, bărbatul a încercat să fugă, dar a fost prins de un polițist prezent în spital.

