Rareș Bogdan, primul loc pe lista cu care PNL a câștigat alegerile europarlamentare, a anunțat inițierea unei moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului condus de Viorica Dăncilă.

"Am avut o discuție cu Ludovic Orban, iar PNL va discuta pașii pentru următoarele zile și săptămâni. Sigur că vom inițiata o moțiune de cenzură, o moțiune la care sperăm să se ralieze toate forțele pro-europene, pro-democratice, care să îndepărteze această calamitate de la guvernare. (...)

Au fost blocați în afara urnelor 120.000 de oameni și nu știm câți sunt cei care ar fi vrut să voteze, dar nici nu s-au mai deplasat la secții de vot. (...)

Domnul Meleșcanu a dat un comunicat în care îi sfidează iar pe cei din diaspora, își bate joc de acești cetățenești onești, oameni alungați de guvernarea PSD. Acum încearcă să arunce vina deși este responsabil total de organizarea votului din diaspora", a afirmat Rareș Bogdan, în emisiunea "Dosar de Politician" de pe B1TV.

Reamintim că românii din numeroase orașe europene au stat cu orele la coadă pentru a putea vota, iar unii dintre ei nici nu au putut să mai ajungă să își exercite dreptul pentru că secțiile au fost închise în fața lor. Situația este una similară cea din 2014 de la alegerile prezidențiale.

