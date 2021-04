Rareș Bogdan: Nu am mai văzut premier dublat la declarații de un ministru (VIDEO)

Prim vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a precizat astăzi, într-o conferință de presă, legat de declarațiile simultane făcute de Vlad Voiculescu și Florin Cîțu, în cursul zilei de ieri, că „nu am mai văzut asta în istoria recentă a României”.

„Un singur lucru nu trebuie să se mai întâmple: un prim-ministru atunci când dă declarații nu poate fi în niciun fel acoperit sau dublat de declarațiile altcuiva. Președintele României, prim-ministrul, Guvernatorul BNR, Patriarhul sunt persoane care nu trebuie să fie dublate de Mitropolit, de consilieri sau alte persoane când fac declarații”, a declarat prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan într-o conferință de presă susținută.

„Nu mi-a plăcut ce am văzut ieri după-amiază și nu am mai văzut asta în istoria recentă a României, ca în momentul în care premierul face declarații publice foarte importante pentru țară să fie dublat de declarațiile unui ministru.”

„Nu consider o sfidare, o consider o problemă legată de comunicarea deficitară între cele două departamente de comunicare. Sau vreau să cred că nu este”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.