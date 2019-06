Cristian Buşoi a demisionat, luni, din fruntea conducerii PNL Bucureşti ca urmare a scorului înregistrat în Capitală de liberali în cadrul alegerilor europarlamentare. Rareş Bogdan, capul de listă care a dus PNl la victorie în alegeri, a arătat că va accepta să preia această organizaţie doar dacă i se respectă condiţiile extrem de stricte pe care le-a solicitat.

"Mă speriasem că mă întrebaţi de PNL naţional, de aia m-am uitat aşa lung. Eu îmi văd lungul nasului, sunt un om decent care face lucrurile pas cu pas. Dacă condiţiile mele se acceptă, probabil voi lua această decizie, dar condiţiile mele sunt extrem de dure şi nu ştiu dacă vor conveni. Am spus-o şi o repet, opoziţie totală la PSD. PSD guvernează prost Capitala atât prin primarul general cât şi prin primarii de sector. Nu voi accepta niciun fel de înţelegere de niciun fel, nu voi niciun reprezentat al PNL să facă dintr-un for, consiliu de administraţie, dintr-o regie autonomă, îi voi retrage pe toţi. Nu voi vota nicio iniţiativă a primarilor PSD. Dacă ei sunt pregătiţi să intre într-o opoziţie radicală, totală, cu PSD care administrează prost Capitala atunci voi accepta poziţia", a arătat Rareş Bogdan.

În schimb, Rareş Bogdan a respins clar o candidatură pentru Primăria Bucureşti, arătând că nu este în planurile sale şi PNL are şi alţi candidaţi pregătiţi să câştige în faţa Gabrielei Firea.

"Nu! Voi sprijini, voi face campanie. Am promis în campania asta că voi sprijini foarte mulţi candidaţi, primari ai noştri în diverse oraşe. (...) Nu e scopul meu să candidez. Eu sunt convins că PNL are oameni foarte valoroşi care pot să o contracandideze şi să şi câştige în faţa doamnei Firea, pentru că nu a făcut nimic la Primăria Bucureşti. Nu voi candida la Primăria Bucureşti, am alte planuri.

