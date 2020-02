Rareș Bogdan nu exclude o candidatură la Primăria Capitalei: „PNL nu are cum să nu aibă un candidat propriu” / „Primul partid din București nu mai este USR”

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, nu a exclus posibilitatea de a candidat pentru postul de primar general al Capitalei.

„PNL este pe val, are un premier și un guvern performant și se află sub auspiciile unei guvernări de 5 ani de zile. PNL nu are cum să nu aibă un candidat propriu (…) Noi trebuie să dăm o soluție pentru București”, a declarat Rareș Bogdan, la Realitatea Plus, potrivit G4Media.ro.

Prim-vicepreședintele PNL a explicat că Vlad Voiculescu, susținut de PLUS, nu are cum să spere la susținerea liberalilor deoarece are un scor redus în sondaje. În schimb, în ceea ce-l privește pe Nicușor Dan, independentul promovat de USR pentru Primăria Capitalei, Bogdan a afirmat că liberalii îl vor susține doar dacă se înscrie în PNL, „dar nici așa nu e sigur”.

Rareș Bogdan a mai precizat că, în cercetările sociologice pe care PNL le desfășoară înainte de desemnarea candidaților pentru alegerile locale, la București sunt evaluate șase, șapte persoane, printre care Robert Sighiartău, Violeta Alexandru, Florin Cîțu și Ciprian Ciucu.

Nu în ultimul rând, eurodeputatul a mai adăugat că „primul partid din București nu mai este USR”, precum și că PNL este cotat cu o popularitate de 30-40% în Capitală.