Rareș Bogdan: Nu se pune problema ca Florin Cîțu să plece. Nu cedăm un alt minister decât cele negociate în decembrie (VIDEO)

Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan susține că nu se pune problema ca Florin Cîțu să plece din funcția de prim-ministru.

Într-o declarație de luni, de la Parlament, Rareș Bogdan a spus până marți seară situația din coaliție ar urma să fie tranșată.

„Noi nu avem altă construcție politică posibilă decât cu USR PLUS. (...) Sper ca lucrurile să se calmeze și nu vă pot spune că în seara asta, după coaliție, va ieși fum alb. Probabil ambele partide vor sta pe poziții de forță, dar pot să vă garantez că până mâine seară lucrurile se vor încheia și vom merge în aceeași formulă. Nu se pune problema ca Florin Cîțu să plece. Florin Cîțu este premierul de care are nevoie România, se bucură și de sprijinul PNL”, a declarat Rareș Bogdan, precizând că cei de la USR PLUS sunt așteptați să vină cu o propunerea pentru funcția de ministru al Sănătății.

