Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, o acuză pe premierul Dăncilă că „nu vrea scăparea României de securiștii din `89 și vrea blocarea alegerilor din diaspora”, după ce șefa Guvernului a luat decizia de a-l numi pe Tiberiu Dinu consul general la Milano.

„Se intoarce la locul faptei. La o aruncatura de bat de locul faptei de acum 5 ani. Omul care a blocat alegerile in 2014 la Torino revine acum la ....Milano. Numirea de Consul General a fost facuta ieri in sedinta de Guvern!

Dancila NU vrea scaparea României de securistii din ‘89 și vrea blocarea alegerilor in DIASPORA”, a scris Viorica Dăncilă pe pagina sa de Facebook.