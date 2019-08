Rareș Bogdan (PNL), la un an de la violențele din 10 august 2018: Nu avem vinovații, deși au fost audieri pe bandă rulantă și aveau toate imaginile. Procuratura Militară s-a făcut de râs (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a reclamat vineri seară, în direct pe B1TV, faptul că, la un an de la reprimarea violentă a mitingului diasporei din 10 august 2018, „nu avem vinovații”, în ciuda audierilor „pe bandă rulantă”.

SO ȚIA LUI MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN LACRIMI, DE DURERE! DIN PĂCATE, A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)



„Cert este că a trecut un an de zile, au fost audieri pe bandă rulantă și nu avem vinovații. Este extrem, extrem de dureros. Avem încă rapoarte secretizate. Colegul meu Vela și colegul meu Roman, și Raețchi, care au fost în comisia de Apărare și au văzut raportul, spun desecretizați măcar raportul de atunci, pentru a vedea exact de ce s-a decis defluirea pieței la ora 10 și 8 minute, când Piața deja se golea. Oamenii deja plecau spre casă. De ce au fost fugăriți și urmăriți oameni până după fosta Hală Matache, după Charles de Gaulle, pe Barbu Catargiu până după Piața Romană. Urmăriți și bătuți, avem imaginile”, a afirmat Rareș Bogdan, în cadrul emisiunii moderate de Tudor Mușat.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)



Europarlamentarul PNL a explicat că anchetatorii aveau la dispoziție toate instrumentele pentru rezolva această speță, având în vedere multitudinea de imagini din spațiul public, care arată descinderea violentă a forțelor de ordine. Chiar și așa, spune el, nu s-a înregistrat niciun progres.

LACRIMI AMARE Î N SHOWBIZ! BIATA, RONA HARTNER! AU DESCHIS TESTAMENTUL! DIN PĂCATE E ADEVĂRAT! AU FOST ULTIMELE IMAGINI



„Există filmări. Procurorii au luat de la televiziuni, au luat de la dumneavoastră. Cert este că aveau toate imaginile. Cert este că am așteptat vinovații. Cert este că un popor întreg a privit terifiat scene de groază. A trecut un an de zile. Eu am fost unul dintre cei, care mi-am luat scuipați și mi-am luat atacuri îngrozitoare împotriva mea și a familiei, pentru că eu am susținut procurori, am susținut instituțiile statului să-și facă treaba, măcar din respect pentru noi. Pentru jurnaliști, pentru membri ai societății civile trebuia să caute vinovații. N-au făcut-o”, a adăugat Bogdan.



Demnitarul european s-a arătat dezamăgit de maniera în care Procuratura Militară a gestionat dosarul, deși spune că, inițial, avea destul de multă încredere că această instituție va duce la bun sfârșit ancheta.



„Am crezut la început că Procuratura Militară e altceva. Eu am respect pentru haina militară. S-au făcut de râs. A trecut un an de zile și n-au putut să-mi explice rolul doamnei Carmen Dan, rolul domnului Cazan, ce au căutat Sindile cu Cucoș, de ce a ajuns poliția în mijlocul manifestanților, de ce au fost bătuți cetățenii israelieni, scoși din mașini și tăbăciți, pur și simplu călcați în picioare. De ce a fost bătut colegul nostru de la televiziunea de stat austriacă”, a declarat Rareș Bogdan.



Rememorând emisiunea pe care el însuși a desfășurat-o în acea seară, Rareș Bogdan susține că, încă de la acea vreme, Teodor Mărieș, președintele Asociației 21 Decembrie 1989, „a spus atunci în direct. Nu (n.r. - nu vor rezolva cazul), modul în care au pornit acțiunea, dacă va exista un dosar, este greșit. Nu vom afla adevărul. E un om care se luptă de 30 de ani pentru aflarea adevărului Revoluției. El spune, la DIICOT e mai bine. Eu, după ce am văzut la Caracal, n-aș avea motive să cred foarte mult că la DIICIOT e mai bine și că vor rezolva cazul”.