Rareș Bogdan (PNL): Grupul european condus de Cioloș împiedică desemnarea noului șef al Comisiei Europene. E un blocaj fără precedent în negocieri (VIDEO)

Rareș Bogdan, viitor europarlamentar din partea PNL, a declarat, pentru B1 TV, că există un blocaj fără precedent în negocierile pentru desemnarea noului șef al Comisiei Europene, iar de vină sunt Emmanuel Macron și noul său grup european, condus de Dacian Cioloș, care țin discuțiile pe loc. Bogdan a mai susținut că Renew Europe recunoaște dreptul PPE de a avea șefia Comisiei Europene, dar are o problemă persoană cu Manfred Weber, propunerea PPE pentru această funcție.

