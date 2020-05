Rareș Bogdan: PNL, condamnat să guverneze în următorii 4 ani și jumătate. PSD propune aceleași fețe, iar USR și PLUS nu se adaptează la realitățile românești, atacând tradițiile (VIDEO)

Rareș Bogdan a afirmat, miercuri seară, că „PNL va fi condamnat să guverneze pentru următorii patru ani și jumătate”. În direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, eurodeputatul a explicat că este destul de greu pentru PSD să se recredibilizeze, în condițiile în care a trecut prea puțin timp de la guvernarea Dăncilă, iar partidul propune „aceleași fețe”, în timp ce USR și PLUS nu reușesc „să se adapteze” la realitățile românești, atacând Biserica, conservatorismul, tradițiile și familia.

„Noi trebuie să ne obișnuim cu ideea că, în următoarele rânduri de alegeri, 10% din cei care votează, vor vota în afara țării. Acum au votat 9%, la alegerile prezidențiale, când au candidat Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, în finală. Deci aproximativ 10% din voturi vor veni din afară. Este o cifră uriașă. Diaspora contează enorm”, a declarat prim-vicepreședintele PNL.



Liderul delegației române din PPE susține că „PNL are o șansă uriașă datorită a două componente. Unu, constanta Klaus Iohannis și, doi, faptul că gradul de dezamăgire pe care îl produce PNL, neputând să dea toate măsurile pe care le așteaptă poporul în timp util, și din cauza COVID-19, și din cauză că avem o majoritate constituită din opt forțe politice, nu este atât de mare ca gradul de respingere pe care îl are PSD. Atât timp cât PSD va ieși în față cu Olguța Vasilescu – eu mi-aș dori să iasă mai mult Codrin – cu Ciolacu, cu Bădălău, cu Paul Stănescu, cu Firea, oameni care și-au arătat măsura faptelor în guvernarea Dăncilă, PNL rămâne unica alternativă. Pentru că PSD, cu aceste fețe, va respinge în continuare. A trecut prea puțin timp de la guvernarea Dăncilă pentru ca ei să se recredibilizeze”.

„Pe de altă parte, a treia forță politică nu reușește să se adapteze, este inadaptabilă. În momentul în care ataci Biserica, conservatorismul, tradițiile românești, aici mă refer la USR – PLUS... E clar că un partid de inadaptați sau cu lideri inadaptați, care nu reușesc să se adapteze realităților românești, unde contează și Biserica, și tradițiile, și familia, și multe alte chestiuni, care nu reușește să depășească 14%, 15%, USR, cu un PSD nereformat, care reușește să scoată aceleași fețe respingătoare, care nu se pot recredibiliza în spațiul public, PNL, având constanta Klaus Iohannis, care în continuare se bucură de o mare credibilitate, va fi condamnat să guverneze următorii patru ani și jumătate. E important cu cine va guverna”, a adăugat eurodeputatul.

