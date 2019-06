Rareș Bogdan (PNL): Cioloș va fi spulberat de Iohannis la prezidențiale. Îl sfătuiesc să nu intre în luptă, că se face de râs

Rareș Bogdan, viitor europarlamentar PNL, a declarat că liderul PLUS, Dacian Cioloș, va fi spulberat de Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale, așa că, dacă nu vrea să se facă de râs, ar fi mai bine să nu intre în această competiție.

Bogdan a comentat la RTV informațiile potrivit cărora ar exista disensiuni între liderii USR și PLUS: ”Nu cred că Dacian Cioloș s-a certat cu Dan Barna, pot exista diferențe de opinie. Cu siguranță ei vor face un sondaj pentru a vedea cum stau, dar, cu tot respectul, cu toată aprecierea, cred că experiența politică a dlui Cioloș este mult mai mare și nu cred că dl Barna, chiar dacă a dus partidul domniei sale în parteneriat cu cel al lui Dacian Cioloș de la 8 la 22%, nu are astfel de gânduri. Deci cred că dacă ar fi să candideze unul dintre ei, cel puțin la ce am primit eu pe ultimele trei sondaje de opinie, nu încape îndoială că între cei doi, astăzi cel puțin, Dacian Cioloș este mai bine cotat ca notorietate și încredere. Sigur, mai e mult până departe, mai pot fi schimbări până în septembrie”.

”Dacian Cioloș va fi spulberat de Klaus Iohannis. În fața lui Klaus Iohannis nu va lua nici 25% și îl sfătuiesc prietenește să nu intre în această luptă pentru că se face de râs și o să aibă probleme în propria formațiune”, a mai declarat Rareș Bogdan.