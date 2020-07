Rareș Bogdan (PNL): „După 30 de ani în care România a băltit, e momentul să ne dorim foarte mult” (VIDEO)

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, a vorbit despre planul de investiții și relansare economică „Reclădim România”, care a fost prezentat miercuri de Executiv. Demnitarul european este de părere că, „după 30 de ani în care România a băltit, e momentul să ne dorim foarte mult”, și susține că pandemia de COVID-19 trebuie privită ca „o oportunitate” pentru dezvoltarea țării.

