Rareș Bogdan s-a poziționat deja drept un susținător al lui Florin Cîțu pentru funcția de președinte al PNL. Oficialul partidului de guvernare și-a exprimat în cadrul emisiunii „Actualitatea", moderată de către Tudor Mușat, motivele pentru care premierul în funcție ar trebui să câștige alegerile interne și asfel, să conducă PNL.

„(...) Este nevoie de o reîmprospătare în PNL, e nevoie de un stil mai puțin protocolar, de un stil direct. Este un liant între generații Florin Cîțu, este un liant între conservatorism și progresism", a declarat Bogdan pentru B1 TV, luni seara.

În opinia lui Bogdan, Cîțu nu va deschide ușa foștilor membri ai PSD sau ALDE, dacă va fi președinte al PNL.

„Este un pro-american și un pro-occidental convins, un om care nu face jocuri de culise care nu merge pe 'e bine și așa' sau pe 'spălarea' unora din PSD sau din ALDE pentru a intra pe niște poziții publice doar pentru că 'o mână spală pe alta' și 'amândouă spală fața'", a mai declarat Bogdan.

„Eu cred că pentru România și PNL, Florin Cîțu este soluția, un om care lucrează în echipă, în niciun caz nu este un autocrat și acest lucru este foarte important. Și mai ales, este un om care să poarte dușmănii și care să ducă războaie (...)", a mai punctat oficialul PNL.

