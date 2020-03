Rareș Bogdan: În rural se circulă ca vodă prin lobodă, oamenii veniți din diaspora nu respectă izolarea. Jandarmeria și Poliția să acționeze / Procuratura să intervină dacă băieții deștepți sifonează bani (VIDEO)

Rareș Bogdan s-a arătat dezamăgit și revoltat să constate că în multe zone rurale oamenii nu respectă măsura izolării la domiciliu, crescând astfel șansele de răspândire a noului coronavirus. Europarlamentarul PNL a insistat că polițiștii și jandarmii trebuie să se asigure că măsurile de carantină / izolare sunt respectate.

„Aș vrea ca Jandarmeria și Poliția să înțeleagă că în unele zone rurale se circulă ca vodă prin lobodă. Nu înțeleg ce le mai lipsește jandarmilor, după ce președintele a instituit stare de urgență, ce le mai lipsește polițiștilor. Azi am vorbit cu 15 primari liberali, care mi-au spus că nu fac față, că oameni veniți din diaspora nu respectă izolarea. Îl rog pe Marcel Vela să-și pună în acțiune toți milițienii din minister.

Pentru prima dată în istoria României, zona rurală e mai indisciplinată decât zona urbană.

Bucureștiul e exemplu, exemplu în marea majoritatea zonelor. Cluj, Iași, Timișoara, Brașov sunt exemple de corectitudine și disciplină. Culmea, noi, care am învățat să respectăm satul românesc, am ajuns să ne uităm să nu ne vină să credem ce se întâmplă în satul românesc, unde nu se respectă autoizolarea”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

