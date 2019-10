Rareș Bogdan a declarat, pentru B1 TV, că Opoziția are deja asigurate 248 de voturi pentru moțiunea de cenzură și, până pe 10 octombrie, când va fi votată în Parlament, e posibil ca numărul acestora să depășească 250. Europarlamentarul PNL este convins că Guvernul Dăncilă va pica, iar PNL este pregătit să-și asume chiar și o guvernare minoritară.

Bogdan a ținut să o critice pe Dăncilă pentru că vrea să aloce bani publici primarilor PSD doar pentru a-și asigura sprijinul lor în campanie.

