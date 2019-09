Rareș Bogdan: PNL nu va tăia pensiile, dar le va impozita pe cele speciale. Nu va anula voucherele de vacanță, ci le va oferi și către companii private / Cum îi răspunde eurodeputatul lui Dăncilă (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, a explicat luni seară, în direct pe B1TV, că formațiunea liberală nu are de gând să taie pensiile, în ciuda afirmațiilor lansate de premierul Dăncilă, dar a precizat că plănuiește impozitarea pensiilor speciale, astfel încât sistemul să fie construit pe baza contribuțiilor.



„Am spus-o extrem de clar. PNL nu taie salariile. În schimb, cu siguranță, la pensiile speciale, cei care dețin pensii de 70.000 de lei sau de 40.000 de lei, nu pe bază de contributivitate trebuie să se teamă. Cei 5,8 milioane de pensionari de bună credință, dintre care 2 milioane cu pensii de sub 800 de lei nu au nici cel mai mic motiv să se teamă. PNL nu va tăia pensiile”, a afirmat Rareș Bogdan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Totodată, eurodeptatul a precizat că PNL nu va anula voucherele de vacanță. Ba dimpotrivă, spune el, formațiunea liberală plănuiește să extindă această facilitate și către companiile din sectorul privat.



„PNL nu va anula voucherele de vacanță - din contră, va dori să dea vouchere de vacanță și pentru societățile private. Să aibă această facilitate și companiile private”, a adăugat Rareș Bogdan.



Întrebat ce soluție are pentru pensiile speciale, el a răspuns că: „Impozitarea. Altfel nu putem, pentru că există o decizie a CCR din 2008, care ne interzice”.



Cu toate acestea, Rareș Bogdan a declarat că este prematur să se vorbească despre o cotă precisă de impozitare, reluând ideea potrivit căreia pensia trebuie oferită „pe bază de contribuție”.

„Vom discuta și vom vedea. E normal ca fiecare să primească pensie pe bază de contribuție. Pe baza contribuției pe care au făcut-o. Nu cred că este normal ca în România să existe pensionari, care să aibă pensii de 375 de lei, și pensionari cu 70.000 de lei”, a mai spus Rareș Bogdan.



Întrebat dacă nu cumva PNL își asumă o serie de riscuri electorale prin aceste inițiativă, Rareș Bogdan a răspuns categoric: „Ne asumăm. Dacă cineva se teme la nesfârșit de foști procurori, de foști generali, de foști securiști, de foști milițieni, de foști jandarmi nu vom face nimic în România. Dacă continuăm cu jumătăți de măsură și dacă continuăm să lăsăm inechitățile și bătaia de joc, nu se va întâmpla nimic”.

