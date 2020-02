Rareș Bogdan (PNL): Nu vrem să lăsăm România pe mâna lui Arsene, Ciolacu, Olguța Vasilescu

Liderul liberar Rareș Bogdan a declarat, luni, că nu și-a dorit ca moțiunea de cenzură să treacă, în pofida scenariului privind alegerile anticipate.

„Nu mi-am dorit ca moțiunea să treacă. PSD încearcă să își spele imaginea (…) Noi vrem să guvernăm, dar PSD dă cu bâta. De-asta am dat 25 de Ordonanțe. Când am văzut declarațiile domnului Ponta, am știut că s-ar putea să nu avem majoritatea. Nu vrem să lăsăm România pe mâna lui Arsene, Ciolacu, Olguța Vasilescu, ei vor doar să ajungă la bugete, nu îi interesează altceva”, a declarat Victor Ponta la Gândul Live.