Rareș Bogdan (PNL): „PPE a votat in corpore pentru Kovesi. Societatea civilă este marele câștigător al acestei lupte” / Când își începe noul Parchet European activitatea și ce face procurorul-șef până atunci (VIDEO)

Eurodeputatul Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, a afirmat că absolut toți cei 11 din cele 17 voturi obținute de Laura Codruța Kovesi în COREPER, care au condus la desemnarea sa în funcția de procuror-șef al viitorului Parchet European, au provenit din state conduse de membri PPE.



„M-am bucurat enorm să văd că eforturile care s-au făcut, inclusiv din partea președintelui Klaus Iohannis, au fost pline de succes. Pentru că toți, absolut toți cei 11 șefi de stat și de guvern, practic reprezentanții statelor și guvernelor unde sunt la putere PPE - partid din care face parte, la nivel european, și PNL, familie politică din care face parte și Președintele României - au votat in corpore Laura Codruța Kovesi”, a declarat Rareș Bogdan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Eurodeputatul a explicat că Parchetul European va funcționa începând cu 1 iunie 2020, astfel că până la acel moment instituția este în formare. Laura Codruța Kovesi își va începe activitatea în finalul anului curent, când trebuie să-și construiască echipă. Sediul Parchetului European va fi, cel mai probabil, în Luxemburg, dar „încă trebuie să se discute”, mai spune Rareș Bogdan.



„Situația e simplă, vorbim de un român, care la nivel european ocupă o funcție. (...) Societatea civilă este marele câștigător al acestei lupte”, a mai adăugat Rareș Bogdan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.