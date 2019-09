Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a afirmat că, miercuri, când va fi prezent în Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, va ridica din nou „problema Schengen”.



Demnitarul european a precizat că, încă de luni seară, europarlamentarii PPE din România s-au reunit pentru o ședință, în care au abordat urgențele de pe agendă. Rareș Bogdan conduce această delegație.



„Bruxelles - Am început în forță sesiunea încă de luni seara, cu o ședință constructivă a membrilor Delegației PPE din România. Ne așteaptă zile complicate, dar luptăm la baionetă pentru câteva urgențe: condițiile pentru acordarea subvențiilor destinate agricultorilor, necazurile reclamate de transportatorii români, angajatori și angajați (!!!) simplificarea procedurilor privind atragerea banilor europeni, intrarea României în Schengen.



Azi sunt în Comisia LIBE, unde reprezentanții Finlandei anunță prioritățile președinției lor (Consiliul UE). Am sa ridic din nou problema Schengen și azi! Vă repet, românii au o agendă și se vor ține de ea. Vă voi ține la curent și cu procedurile în privința desemnării procurorului-șef european, unde, știți cu toții, Laura Codruța Kovesi are susținerea noastră totală”, a scris Rareș Bogdan, pe pagina sa de Facebook.