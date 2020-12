Rareș Bogdan (PNL): Probabil vom valida propunerea de premier miercuri seară. Nicolae Ciucă e una din variante / Vom avea o majoritate de aproximativ 260 de parlamentari

Liberalii vor discuta, miercuri, despre propunerea de premier cu care vor merge la Cotroceni, urmând ca aceasta să fie validată, „probabil”, în cursul aceleiași zile, seara, în BPN, a precizat Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele formațiunii, care a recunoscut că premierul interimar Nicolae Ciucă se numără printre cei luați în calcul.

Prim-vicepreședintele PNL a vorbit despre întâlnirea informală pe care liderii politici liberali au avut-o cu președintele Klaus Iohannis marți, la Vila Lac. Rareș Bogdan a explicat că se va constitui o majoritate și se va realiza o echipă performantă, care să pună în aplicare un proiect armonizat între pozițiile PNL, USR-PLUS și UDMR.

„Am primit mandat din partea Președintelui României pentru a constitui o majoritate și pentru a realiza o echipă performantă, care să pună în aplicare un proiect pe care o să îl armonizăm între programul nostru pentru următorii patru ani, programul de guvernare, programul USR-PLUS și programul UDMR, deci practic va fi o coaliție de 244, 245 de parlamentari între cele trei forțe ale dreptei – plus, ne bazăm că vom sta de vorbă și cu cei 16 reprezentanți ai minorităților naționale, deci vom avea o majoritate de aproximativ 260, având nevoie de 234 pentru a trece Guvernul”, a declarat Rareș Bogdan, marți seară.

El susține că în ședința cu șeful statului nu s-au discutat „chestiuni legate de portofolii”.

„Vă spun din start că nu am discutat chestiuni legate de portofolii, nici cine rămâne, nici cine pleacă, nici ce dorește Partidul Național Liberal ca portofolii. Am discutat chestiuni legate de ce urmează să implementăm și de calendar al învestirii Guvernului. Pe 21 (n.r. – decembrie) expiră mandatele actualilor deputați și senatori, am dori ca pe 21 noul Parlament să fie învestit (...) iar pe 23 să fie votul în Parlament. Sunt câteva chestiuni pe care nu le putem neglija, sunt extrem de importante și trebuie să avem un Guvern funcțional la intrarea în anul viitor din diverse motive juridice, legi care urmează să fie amendate, deci sunt câteva chestiuni importante și nu trebuie să uităm că suntem în pandemie. (...)Mâine discutăm (n.r. – despre propunerea de premier) și vom valida seara, probabil, va fi BPN în jurul orei 19 sau 20, după ce la prâz vom sta de vorbă pe propuneri”, a adăugat Rareș Bogdan.

Întrebat dacă Nicolae Ciucă are vreun avantaj față de celelalte variante luate în calcul în ceea ce privește șansele de a fi validat ca propunere de premier, Rareș Bogdan a explicat: „Nu există avantaje în fața celorlalți. Singurul avantaj îl are Președintele, pentru că așa arată Constituția României, și domnia sa are ultimul cuvânt. Noi vom face propunerile și domnia sa va alege, pentru că va trebui să fie într-un parteneriat cu domnia sa și, de asemenea, va trebui să fie într-un parteneriat asumat cu Partidul Național Liberal și într-o colaborare permanentă cu USR-PLUS și UDMR”.