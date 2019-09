Rareș Bogdan (PNL): PSD vrea neapărat să coboare sub 10%. Teodorovici e singurul român care merge prin Moscova ca să ajungă pe malul Atlanticului (VIDEO)

Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL și liderul delegației române din PPE, a afirmat marți seară, în direct pe B1TV, că oamenii din PSD „vor neapărat” să coboare sub un scor electoral de 10%, având în vedere că zilnic propun „tot felul de lucruri ciudate”.



„Oamenii ăștia vor neapărat să coboare sub 10%. În fiecare zi, dacă nu face ministrul Fifor vreo surpriză alegătorilor, vine doamna Dăncilă și propune tot felul de lucruri ciudate. Acum vine domnul Orlando Teodorovici, care nu mai poate ieși liniștit prin țările UE, că românii când îl văd se gândesc că trebuie să se mute dintr-o țară în alta că Orlando Teodorovici le oprește dreptul la muncă la cinci ani de zile într-o singură țară”, a declarat Rareș Bogdan, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



Eurodeputatul PNL susține că toți social-democrații „visează” să ocupe fotoliul de președinte al PSD, deși în realitate „genul acesta de partid politic este pe cale de dispariție”.



„Toți visează că vor fi președintele acestui partid, neînțelegând că acest partid, practic, nu mai reprezintă mare lucru în România și, în mod normal, genul acesta de partid politic este pe cale de dispariție. Pentru că PSD, dacă nu se reformează și nu înțelege că în Europa nu mai poți să faci politicile pe care PSD le face astăzi, cu retorica pe care o au liderii săi, decât dacă te plasezi la marginea Europei sau te duci spre Belarus, spre Venezuela sau, eventual, înspre Rusia lui Putin, nu merge”, a adăugat Rareș Bogdan.



Declarațiile sale vin în contextul în care ministrul Finanțelor lansase, în Parlament, o propunere legislativă, prin care cerea introducerea pedepsei cu închisoarea pentru datornici. În acest context, Rareș Bogdan a declarat că, în opinia sa, „e o chestiune ciudată legată de Orlando Teodorovici”, făcând referire la acuzațiile privind o presupusă relație controversată cu Rusia.



„Gândiți-vă că Orlando Teodorovici ca să zboare spre malul Atlanticului, alege să meargă prin Moscova. Niciun român sănătos la cap nu alege să meargă în Est ca să ajungă în Vest. Orlando Teodorovici este singurul român care nu face escală la Viena, nici măcar la Istanbul, nu la Madrid, nu la Londra, ci face escală la Moscova. E o chestiune ciudată legată de Orlando Teodorovici.



(...) Domnul Teodorovici să-i bage la pușcărie pe cei care nu returnează banii din marea corupție. Cei condamnați din PSD, în frunte cu noul șef de campanie al PSD, domnul Miron Mitrea, și continuând cu ceilalți infractori, de la Liviu Dragnea la toți ceilalți”, a mai afirmat Rareș Bogdan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.