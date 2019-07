Rareș Bogdan, despre intenția declarată a PSD de a impozita pensiile speciale: Nu le e rușine? Cum să le tăiați, că voi le-ați dat! PSD a dat pensii speciale și liftierelor din Parlament (VIDEO)

Intenția declarată a PSD de a impozita pensiile speciale e, de fapt, o măsură populistă care nu va păcăli pe nimeni, consideră Rareș Bogdan. Europarlamentarul PNL atrage atenția că tocmai PSD a avut grijă să arunce cu pensii speciale în stânga și-n dreapta, așa că acum nu poate spune că nu e vinovat de nedreptatea ce li se face restului pensionarilor. Bogdan a insistat că în calculul pensiilor trebuie ținut cont de principiul contributivității.

Liberalul a făcut referire și la un recent sondaj, care a arătat că românii vor, într-o proporție covârșitoare, să se renunțe la pensiile speciale, iar oamenii care refuză să muncească să fie lăsați fără ajutoarele sociale.

”Nu le e rușine? După ce ei le-au dat, după ce noi am anunțat în campanie că în 30 de zile de la preluarea guvernării vom tăia aceste pensii, vin strict cu o valență populistă, nenorocită, ca să încerce să-i prostească pe români. Cum să le tăiați, că voi le-ați dat! Au dat de trei ori pensii speciale parlamentarilor, au dat și liftirelor din Parlament, au dat Curții de Conturi, Consiliului Concurenței. De ce? De ce nu se merge pe contributivitate? Asta vor și primarii, și magistrații, și piloții, și militarii. Pe contributivitate, pentru că nu se poate să faci calcule diferite”, a declarat Rareș Bogdan, pentru B1 TV.

